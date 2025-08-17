في موقف جديد يعكس تمسكه بخيار الدولة ومؤسساتها، كتب نائب رئيس الحكومة الأسبق، النائب غسان حاصباني على منصة “إكس” تعليقًا تناول فيه خطاب نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الذي كان قد أطلق تصريحات اعتُبرت تهديدًا مباشرًا للدولة اللبنانية.

واستخدم حاصباني في تدوينته عبارة “نسمع كلام قاسم”، قبل أن يعدد مظاهر الانقسام التي يولّدها الخطاب والسلاح الخارج عن سلطة الدولة:

وأضاف حاصباني مؤكّدًا أنّ الخيارات واضحة أمام اللبنانيين:

“يا سلاح قاسم البلد، يا موجود حصراً بيد من أقسم على أن يقوم بواجبه كاملاً في الدفاع عن وطنه لبنان.” في إشارة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

وختم تدوينته بتوجيه تحية إلى الجيش اللبناني، معتبراً المؤسسة العسكرية المرجع الوحيد الذي أقسم جنوده وضباطه على حماية الوطن والدفاع عنه.

تصريحات الشيخ نعيم قاسم الأخيرة كانت قد أثارت ردود فعل واسعة، بعدما لوّح بأن سلاح “حزب الله” فوق أي سلطة داخل الدولة اللبنانية. هذا الخطاب دفع عدداً من السياسيين إلى التشديد مجدداً على أنّ أي ازدواجية في القرار الأمني والعسكري تهدد استقرار البلاد.

وفي هذا السياق، جاء كلام حاصباني ليضع النقاش في إطار حاسم: إمّا دولة يحميها جيشها وحده، وإمّا سلاح مشرذم يقسم اللبنانيين بين موت وحياة، ويضعف ما تبقى من أمل في قيام دولة سيدة مستقلة.