المركزية- أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب غسان حاصباني في حديث عبر "صوت كل لبنان" ان وزراء "القوات اللبنانية" تقدموا في مجلس الوزراء باقتراح لمشروع قانون كي يرسل من الحكومة لإلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخابات التي تحصر تمثيل المغتربين بستة نواب والإتاحة لهم بالتصويت للنواب الـ ١٢٨، لكنه لم يحظَ بقبول مجلس الوزراء الذي اكتفى بالطلب من وزير الداخلية إبلاغ اللجنة المختصة في مجلس النواب بملاحظات الحكومة على القانون، حيث سجل وزراء "القوات" اعتراضا على ذلك".

وردا على سؤال، رأى حاصباني ان هناك من له مصلحة بتأجيل الانتخابات لأنه سيكون خاسراً وهو يستخدم مواضيع مرتبطة بصعوبة تطبيق تصويت المغتربين للإطاحة بالانتخابات ولوم الحكومة على عدم قدرتها على تطبيق القانون، بدلا من التشريع لإلغاء هذه المادة والسماح لهم بالتصويت لـ ١٢٨ نائبا.

تابع حاصباني "تقع هذه المسؤولية اولاً على عاتق رئيس مجلس النواب الذي رفض جدولة اقتراح قانون معجل مكرر من تكتل "الجمهورية القوية" على جدول الأعمال لإلغاء حصر تصويت المغتربين بستة نواب، بالرغم من وجود عريضة نيابية موقعة من غالبية نيابية تطالب بذلك. كما تقع المسؤولية على مجلس الوزراء الذي لم يتلقف اقتراح "القوات" بتقديم مشروع قانون معجل للغاية عينها ورمى الطابة في ملعب مجلس النواب".