كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، عبر حسابه على منصة "أكس": "في تلك الليلة المبهرة، تحت سماء الأرز الصافية، تجلى الإبداع في أبهى حلله. حضر الرب في أرزه، كما حضر جبران خليل جبران بكلماته الخالدة وروحه العابقة بالجمال، ليتعانق مع لوحات فرقة ميّاس الراقصة، التي نسجت من الضوء والحركة فناً يلامس السماء. كان الجو سحريًا، كأن الجبل يهمس بالأبدية، وكأن أرز الرب يصفق طربًا لهذا الجمال المتوحد".

وأضاف حاصباني: "هذا هو لبنان الذي يعرفني والذي أعرفه… لبنان الذي حلم به جبران، وغنّت له فيروز بصوتها العابر للزمن، وصدح له وديع الصافي بجباله، واحتفلت به صباح بنورها الذي لا يخبو. مهرجان الأرز هذا لم يكن مجرد عرض، بل كان إعلانًا صريحًا أن لبنان عاد، وعاد من بوابة الفن، ليُرسّخ اسمه من جديد على خارطة الإبداع العالمية".