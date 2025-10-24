Oct 24, 2025 11:25 AMClock
أخبار محلية
حاصباني: لن نوفّر وسيلة لإقرار قانون الانتخابات

المركزية - أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أن "تعديل القوانين أمر طبيعي في الحياة التشريعية وما من قانون منزّه عن الأخطاء إنما الهدف من تطوير النصوص القانونية والدستورية هو تحسين الأداء وبناء الدولة لا إلى تسجيل المواقف السياسية أو المزايدات".

ودعا حاصباني في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديث القوانين بما يخدم المصلحة الوطنية، أشار الى أن "في حال لم يُدرج قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء فإن كتلة "الجمهورية القوية" ستتخذ القرار إزاء ذلك بعد التشاور في ما بينها ولن توفّر وسيلة لضمان مناقشته وإقراره".

