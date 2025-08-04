وقع فجر اليوم حادث سير مروّع على أوتوستراد ضبية باتجاه بيروت، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، إثر اصطدام دراجتين ناريتين بسيارات منقلبة وسط الطريق.

وفي التفاصيل، فإن سيارتين كانتا قد تعرضتا لحادث سابق، ما أدى إلى انقلاب إحداهما واستقرارها على ظهرها في منتصف الأوتوستراد مقابل فندق “الرويال”، باتجاه العاصمة. ونتيجة غياب الإشارات التحذيرية وضعف الإنارة في الموقع، تحوّل المشهد إلى فخ قاتل أمام المركبات العابرة.

في تلك الأثناء، كانت دراجتان ناريتان تسلكان المسلك نفسه، الأولى يقودها الشاب سعد عبد الكريم من بلدة شكا – البترون، والثانية يقودها رواد بعينو، وهو عنصر في الجيش اللبناني من الشمال، وكان برفقته الشابة آيا أجور من سكان مدينة بيروت.

وقد تفاجأ الثلاثة بالمركبات المنقلبة التي اعترضت طريقهم فجأة، ما أدى إلى اصطدامهم المباشر بها ووفاتهم على الفور بسبب قوة الاصطدام.

وعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر على نقل الجثامين إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث والجهات المسؤولة عن التقصير في السلامة العامة.

وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة على المسلك المؤدي إلى بيروت، نتيجة قطع الطريق لبعض الوقت، قبل أن يُعاد فتحه تدريجيًا مع ساعات الصباح الأولى.