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حادث سير على طريق الصرفند، أسفر عن إصابة شخصين بجروح. وقد عملت فرق الإسعاف على نقل الجريحين إلى أحد المستشفيات في المنطقة

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