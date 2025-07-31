Jul 31, 2025 3:29 PMClock
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حادث سير على أوتوستراد المدينة الرياضية في بيروت باتجاه خلدة بين سيارتين ودراجة نارية أسفر عن وقوع إصابات وتسبب بزحمة سير خانقة

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