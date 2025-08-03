شهدت مدينة الميناء صباح اليوم حادثة غرق مؤلمة قبالة جزيرة البلان، حيث تعرّض رجلان للغرق أثناء وجودهما في البحر. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ "رجب العلي"، البالغ من العمر 44 عاماً، بعد أن صارع الأمواج والموت، قبل أن يُنقل إلى المستشفى بواسطة فرق الصليب الأحمر اللبناني لتلقي العلاج اللازم.

في المقابل، واصلت قوات البحرية في الجيش اللبناني عمليات البحث عن الشخص الثاني، محمد النشار، الذي فُقد أثره في المياه. وبعد جهود مضنية استمرت لساعات، عُثر على جثته طافية على سطح المياه، حيث جرى انتشالها ونقلها إلى حرم مرفأ طرابلس.

وتمّت إحالة الجثة إلى أحد مستشفيات المدينة بواسطة الصليب الأحمر، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المعتادة في مثل هذه الحالات. وقد خيم الحزن على أهالي المنطقة إثر هذا الحادث، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة للحدّ من حوادث الغرق المتكررة في المنطقة الساحلية.