Jun 20, 2025 1:38 PMClock
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جيروزاليم بوست: نتنياهو ورئيس أركان الجيش ووزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية تناقشوا أمس مع فانس وهيغسيث وعدد من كبار أعضاء الإدارة الأميركية

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