Apr 9, 2025 10:35 PMClock
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"جيروزاليم بوست" عن نتنياهو: لا نسعى لمواجهة مع تركيا لكننا لن نتردد في التحرك إذا لزم الأمر دفاعاً عن أنفسنا

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