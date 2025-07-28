Jul 28, 2025 6:39 PMClock
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جيروزاليم بوست عن مسؤول: حزب سموتريتش قد يخرج من الحكومة إذا لم يتلق ضمانات حقيقية من نتنياهو بشأن هزيمة حماس

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