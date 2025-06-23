Jun 23, 2025 12:14 PMClock
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جيروزاليم بوست: طائرات حربية إسرائيلية استهدفت موقع فوردو النووي في إيران

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