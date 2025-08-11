Aug 11, 2025 9:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"جيروزاليم بوست": إسرائيل والولايات المتحدة تدفعان نحو إعادة تقييم تفويض "اليونيفيل" في لبنان بسبب فشلها بكبح جماح "حزب الله" في جنوب لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o