Aug 4, 2025 5:06 PMClock
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جو عيسى الخوري: السيادة لها علاقة ببسط الدولة سلطتها في الداخل وعلينا وضع أسس لجميع مقومات الدولة ولا يمكن أن نطلب من أهالي الضحايا النسيان بل أن يغفروا ولذلك يجب أن تتحقق العدالة لعدم تكرار هذه الحادثة

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