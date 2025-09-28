Sep 28, 2025 8:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جولة للبطريرك الراعي في القرى الحدودية ويتوجها بترؤس القداس في بلدة القليعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o