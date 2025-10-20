جال وفد من منظمة الفرنكوفونية الدولية مع مجموعة من السفراء الفرنكوفونيين على عدد من المراكز في منطقة الشوف، وذلك في اطار دعم ورعاية المراكز الفرنكوفونية في لبنان.

وضم الوفد سفراء فرنسا هيرفيه ماكرو، المغرب محمد كرين، كندا غريغوري غاليجان، روما رادو كاتالين ماردار، والقائمين بأعمال سفارات صربيا ساسا اوجدانيسا، ارمينيا أليك غاريبيان، الأورغواي جورج دوتا وتونس الوزير المفوض مصطفى عساكري.

واستهل الوفد جولته من بلدة دير القمر التي تضم المركز الثقافي الفرنسي، حيث اقيم للوفد استقبال في المركز البلدي من قبل المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية ناجي جرمانوس، الذي القى كلمة ترحيبية بالوفد، اشار فيها إلى الاهتمام الذي توليه البلدية لتطوير مؤسسات البلدة ومنها المركز الثقافي الفرنسي، ومنوها بالعلاقات مع الدول الفرنكوفونية وضرورة ترسيخ تلك العلاقات الثقافية والاجتماعية وهي طبيعية لمصلحة البلدة والوطن". لينتقل الوفد بعد ذلك إلى المركز الثقافي الفرنسي والاطلاع على أقسامه والاستماع إلى شرح من قبل مسؤولي المركز عن الدور، الذي يقوم به في المنطقة ودوره الفاعل لتعزيز اللغة الفرنسية بشكل خاص.

وزار الوفد الفرنكفوني بعد ذلك "بيت النساء التقدميات" في بلدة كفرنبرخ، حيث اطلع على المعمل الانتاجي الممول من قبل المنظمة، والمراحل التي قطعها، مستمعا إلى شرح عن دوره من مسؤولات المركز، لجهة دوره في ظل اهتمام العائلات بالقطاعات الإنتاجية البلدية.

كذلك زار الوفد "مؤسسة العرفان" التوحيدية في السمقانية حيث كان في استقباله مشايخ وادارة المؤسسة برئاسة الشيخ نزيه رافع، والذي القى كلمة ترحيبية، مؤكدا فيها على اهمية العلاقات المتميزة مع بين المؤسسة والمنطقة والدول الفرنكوفونية منذ سنوات طويلة، والتركيز على المناهج التي تسعى مدارس العرفان لتطويرها، في سياق تعزيز الثقافة العامة وضمنها اللغة الفرنسية".

وكانت جولة بعد ذلك على الصفوف الابتدائية والروضات ومتحف المؤسسة لا سيما القسمين المتعلقين بالراحلين الشهيد كمال جنبلاط والبطريرك نصرالله صفير.

وختام الجولة كان في مكتبة بعقلين الوطنية حيث استقبل الوفد مديرها غازي صعب وأصدقاء المكتبة، وجال الوفد في أقسامها التي تتضمن عشرات الآلاف من الكتب المنوعة والمخطوطات، ومطلعا منه على الدور الثقافي الى جانب التربوي، الذي تقوم به المكتبة على مستوى منطقة الشوف.