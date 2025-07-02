استضافت قرية ليوان في منطقة عنايا – حجولار لقاءً إعلاميًا خاصًا جمع نخبة من الصحفيين والمؤثرين وأصحاب الشأن في قطاع السياحة، حيث تم الكشف عن مشروع متكامل يجمع بين الاستدامة البيئية، والضيافة الفاخرة، والهوية الثقافية اللبنانية.

قاد الجولة التعريفية كل من السيد هنري عسيلي، المدير العام لقرية ليوان، والسيد داني الحكيم، مطور المخطط الرئيسي، حيث استعرضا مختلف أقسام المشروع من مسارات السياحة البيئية والزراعية، إلى القاعة متعددة الاستخدامات المنحوتة في الصخور الطبيعية والمصممة لاحتضان الفعاليات والمناسبات على مدار العام.

وأكد الحكيم أن "قرية ليوان ليست مجرد وجهة سياحية، بل رؤية حية للتنمية المستدامة والتصميم الحديث المرتكز على روح الأرض وتاريخها"، مشيرًا إلى التعاون مع البلديات المحلية لخلق فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

واختُتمت الجولة بزيارة بيت الضيافة Casadar، حيث رحبت السيدة رودين الحكيم، المديرة العامة، بالضيوف وقدّمت لهم جولة داخل الأجنحة الفاخرة التي تتميز بإطلالات خلابة وأحواض جاكوزي ومسابح داخلية مستوحاة من الطراز الروماني. وأوضحت أن المشروع "يقدّم تجربة ضيافة متميزة تمزج بين الراحة الحديثة ودفء الكرم اللبناني، مدعومة بنظام ذكي لتخصيص الخدمة وتجربة الضيف".

اختبر الحاضرون هدوء المكان وتذوّقوا منتجات محلية، وعبّر العديد منهم عن إعجابهم بالمشروع واعتبروه نموذجًا واعدًا للسياحة المستدامة في لبنان.

