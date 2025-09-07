لبّت مجموعة اعلاميين من نادي الصحافة ومجموعة من الفنانين دعوة رئيس مجلس ادارة "شاتو سان توماس" في قب الياس المهندس والخبير الزراعي جو أسعد توما ورئيسة الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ميشلين توما وعضوي مجلس الادارة نتالي وكلودين توما إلى جولة لعيش تجربة فريدة في قلب الكرمة والتعرف على الطرق التقليدية والحديثة في عصر العنب وصناعة النبيذ اللبناني، حيث العناقيد تحكي قصة أرض سخية, والطبيعة تكتب قصيدتها الجميلة، والنبيذ الاستثنائي توقيعها الأجمل.

إستهل البرنامج بجولة بين الحقول حيث شارك الاعلاميون والفنانون بمشاركة المديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل ونائب نقيب الصحافة جورج سولاج ورؤساء تحرير مواقع اخبارية ومراسلي أخبار بقطف العنب في أجواء من الالفة والحماسة، ثم انتقلوا إلى أقبية "الشاتو" للاطلاع على طريقة صناعة النبيذ الأحمر والابيض والزهري وحفظه وتخميره في الخشب على درجة رطوبة معينة، تلتها جلسة تذوّق النبيذ على مختلف أنواعه.

وشرح توما مراحل تطور المصنع الذي بدأ بإنتاج 5 آلاف قنينة نبيذ ليصل حالياً إلى إنتاج 500 ألف قنينة، مؤكداً "اهمية الحفاظ على النوعية والجودة للحفاظ على السُمعة الطيبة للنبيذ اللبناني في الخارج وخصوصاً الذي يحمل بصمة لبنانية مثل العبيدي".

وقد عبّر الفنانون والاعلاميون عن إعجابهم بهذه التجربة التي جمعت بين اصالة الأرض اللبنانية والتميز في صناعة النبيذ وما تحمله من بُعد اقتصادي، واعتبروا أن هذه المبادرات تسهم في دعم الانتاج اللبناني الزراعي والصناعي وتعزز صورة لبنان كبلد متميز ومنافس في انتاج النبيذ.

وقال رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد "ما عشناه اليوم في شاتو سان توماس هو أكثر من جولة، إنه لقاء مع تاريخ العنب اللبناني ومع تراث نفتخر به في لبنان". وتوجّه بالشكر على هذه المبادرة التي باتت تقليداً سنوياً وتجمع اهل الصحافة والفن وتحقق نجاحاً تلة النجاح".

بعدها قدّمت نخبة من الفنانات بينهن جاهدة وهبة وحنين أبو شقرا وسينتيا كرم وكريستين أبو زيد وجنى وهبه ونتالي نعوم وجوي الهاني باقة منوعة من الاغاني اللبنانية من وحي المناسبة.