أعلنت "الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله" في مؤتمر صحافي عقدته، مساء اليوم، في نقابة الصحافة، بعنوان "جورج عبدالله حر... 41 عاما من الصمود والإرادة تترجم نصرا، "برنامج استقباله عقب الإفراج المرتقب عنه، بعد 41 عاما من الاعتقال في السجون الفرنسية".

حضر المؤتمر الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب وأعضاء الحملة، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية في لبنان وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وإعلامية.

بعد النشيد الوطني، ألقى شقيق الأسير روبير عبد الله كلمة شكر فيها لـ"كل من ساهم في الوقوف إلى جانب قضية الأسير جورج عبدالله"، وقال: "بعد 41 عاما من الاعتقال، يستعد لبنان لاستقبال رسمي وشعبي للمناضل جورج عبد الله. وبعد القرارات القضائية بإخلاء السبيل، التي جرى تعطيلها بقرارات سياسية، وبفعل ضغوط كبيرة، اتخذت محكمة التمييز في فرنسا قرارا حاسما بإطلاق عبد الله وترحيله إلى لبنان".

ولفت إلى أن "اللجنة الوطنية تجري تنسيقا مع الأمن العام والحكومة اللبنانية لتنظيم استقبال رسمي وشعبي لعبد الله"، معلنا "ترتيبات وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت السبت ظهرا"، مشيرا إلى أنه "سينتقل في ما بعد إلى مسقط رأسه القبيات، حيث تستقبله الوفود الرسمية والشعبية المهنئة"، مطالبا بـ"عدم رفع أي شعارات أو أعلام حزبية، إلا العلم اللبناني".