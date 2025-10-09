المركزية - صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:

في سياق حملتها على وزير العدل، طالعتنا صحيفة الأخبار في عددها اليوم بمقال غير موقّع يحمل جملة من المعلومات الخاطئة والمضللة، يبدو من خلاله أن الكاتب يملك معلومات عن اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميّل.

بناء عليه، يناشد جهاز الإعلام الجهات القضائية اعتبار هذا المقال اخباراً يستوجب سؤال صاحبه عن المعلومات التي يملكها حول الجريمة، لاستجلاء ما إذا كانت لدى الصحيفة معلومات لا تمتلكها الدولة اللبنانية أو القضاء، وهو ما يطرح علامات استفهام جدّية حول مصادر هذه المعطيات.