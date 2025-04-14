Apr 14, 2025 8:25 AMClock
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل أوكراني مولدوفي الجنسية كان بصدد تنفيذ أعمال إرهابية لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

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