Jul 14, 2025 8:21 AMClock
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم أوكراني كان يستهدف أحد كبار ضباط وزارة الدفاع في شبه جزيرة القرم

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