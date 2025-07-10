المركزية - كتبَ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "أكس": "يبدو أننا سنفقد صديقًا تلو الآخر في عبور صحراء الحياة."

وفي منشور آخر، أشاد جنبلاط بنائب وزير الخارجية الروسية السابق ميخائيل بوغدانوف فقال:"الصديق ميخائيل بوغدانوف، أياً كانت تقلبات الزمن فإن المختارة وآل جنبلاط والحزب الإشتراكي، لن ينسوا صداقتكم ومحبتكم عبر العقود وفي أصعب الظروف وأحلاها. وليد ونورا جنبلاط".

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد قالت إنه جرى إعفاء بوغدانوف، الذي شغل أيضا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، من مهامه يوم الأربعاء بناء على طلب منه.

ونقلت تاس عن مصدر قوله إن رحيل بوغدانوف، الذي جرى الإعلان عنه في مرسوم رئاسي، تم بناء على طلبه ولأسباب شخصية. تخرج بوغدانوف (74 عاما) في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عام 1974 خلال الحقبة السوفيتية.

وشغل منصب سفير روسيا لدى إسرائيل من 1997 إلى 2002 وعمل سفيرا لدى مصر من 2005 إلى 2011. وشغل منصب الممثل الرئاسي الخاص في الشرق الأوسط منذ عام 2012، وكذلك الممثل الخاص لأفريقيا منذ عام 2014.