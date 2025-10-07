المركزية - تلقّى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسالةً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها إليه سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، تضمّنت شكره على برقية التعزية التي وجّهها إليه عقب وفاة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وجاء في الرسالة: "أودّ أن أنقل لمعاليكم شكر سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله على ما عبّرتم عنه من مشاعر طيّبة بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رحمه الله سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم علينا وعليكم موفور الصحة والعافية وأن يجعلها خاتمة الأحزان. ولمعاليكم أطيب تحياتي".