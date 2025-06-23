المركزية - أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، معزياً بضحايا التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.

وجاء في نص البرقية:

"أتوجّه بخالص التعازي إليكم وإلى عائلات الضحايا الأبرياء الذين قضوا في التفجير الإرهابي المُدان الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، والذي لا يستهدف المسيحيين في سوريا وحسب، بل مجمل الشعب السوري المؤمن بوحدته، والمتمسك بقيام الدولة العادلة الضامنة لأمن جميع السوريين دون استثناء.

إذ أسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، أرجو أن تواصل سوريا مسارها في ظل الإدارة الجديدة وبالتعاون بين كل أطياف السوريين بثباتٍ نحو مواجهة التحديات والتصدي لكل المخاطر التي تحدق بها، وأن ينعم شعبها بالاستقرار والأمن والسلم والازدهار الذي يستحق".