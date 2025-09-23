Sep 23, 2025 2:49 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

جنبلاط يبحث شؤون منطقة الجرد الأعلى وبحمدون مع وفد من اتحاد بلديات المنطقة

المركزية - بحث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط شؤون منطقة الجرد الأعلى وبحمدون مع وفد من اتحاد بلديات المنطقة رأسه رئيس الاتحاد وبلدية بتاتر فادي غريزي، وضمّ نائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية المنصورية عين المرج نقولا الهبر، ورئيسة بلدية بحمدون أمل خيرالله ورئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى، ورئيس بلدية صوفر وجيه شيا، ورئيس بلدية بدغان رمزي شيا، ورئيس بلدية المشرفة عدنان الحكيم، ورئيس بلدية شارون رجا الصايغ، وذلك في حضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

جنبلاط أكد في الاجتماع، دعم الحزب التقدمي الإشتراكي للخطط والمشاريع الإنمائية المطلوبة في منطقة الجرد، مشيراً إلى أهمية التعاون بين بلديات المنطقة، للنهوض بها.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o