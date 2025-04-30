Apr 30, 2025 4:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جنبلاط: ندعو السلطة السورية إلى القيام بتحقيق شفاف ومستعد للذهاب إلى دمشق مجدداً لوضع أسس للمطالب التي يحتاجها الدروز

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o