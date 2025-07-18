Jul 18, 2025 5:32 PMClock
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جنبلاط: نحن في بداية مشكلة طويلة جدًّا وفي بداية فرز حتّى على الصعيد المذهبي وكنّا نتمنّى ألا نصل إلى هذا الأمر

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