Apr 30, 2025 4:26 PMClock
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جنبلاط: نحن في بداية مرحلة جديدة إما الاقتناع بالعيش في سوريا موحدة مع احترام التنوع أو الانسياق إلى المشروع الإسرائيلي الذي لن يترك "درزياً" في منطقته

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