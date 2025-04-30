Apr 30, 2025 4:30 PMClock
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جنبلاط: مستعد للقيام في كل الخطوات كما فعلت سابقاً مع دروز إدلب لكن لا بد من برنامج واضح واسكات البعض في الداخل الذين يستنجدون باسرائيل

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