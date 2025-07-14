المركزية - كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة X: "‏يتكرّر نزف الدماء في السويداء ويسقط الشهداء وتكبر التحديات في سوريا. كل التعازي بالشهداء. المطلوب حقن الدماء فورًا والتنبّه لخطورة هذه الفتنة، ومعالجة سريعة وأن تقوم الدولة بدورها بحماية السوريين بكل أطيافهم وفرض الأمن بعيداً عن أوهام الحماية الخارجية التي لم تُنجد السوريين منذ ٢٠١١".

