تلقى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط اتصالاً من بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي شاكرًا له مواقفه الوطنية وجهده في منع تداعيات الحوادث الأليمة في سوريا إلى لبنان.

كما تلقى اتصالاً مماثلاً من رئيس أساقفة بيروت للموارنة السابق المطران بولس مطر.

كذلك تلقى جنبلاط اتصالاً من رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل معرباً عن تأييده للمواقف الحكيمة والشجاعة لجنبلاط على ضوء الأحداث الدموية في السويداء.

أيضاً تلقى جنبلاط اتصالاً من النائب اللواء أشرف ريفي أعلن خلاله تأييده الكامل لخطاب جنبلاط العاقل والشجاع لمنع ارتداد الأحداث السورية إلى لبنان.