Jul 14, 2025 7:05 PMClock
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جنبلاط تعليقاً على كلام برّاك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام: همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير ونحن متمسّكون بالكيانات الحالية

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