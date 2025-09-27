التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة اليوم رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة، وجرى البحث بقضايا متصلة بمهام الجيش.

كما التقى ضمن استقبالات السبت الأسبوعية وفودا من مناطق عدة، عرضت له قضاياها واحتياجاتها على المستويات الانمائية والاجتماعية والحياتية والخدماتية العامة.

ومن ابرز الوفود التي التقاها النائب جنبلاط: وفد من بلدة برقايل (عكار)، تقدمه امام البلدة الشيخ محمد شرف الدين مع أهالٍ من البلدة لبحث قضايا متصلة بالبلدة وببلدية عمار البيتات. وفد أهلي من بلدة أكروم (عكار) تحدث باسمه الامام الشيخ زياد عدرج. وفد من آل الصايغ في بلدة شارون تقدمه الشيخ فارس الصايغ، ووفد من مشايخ بلدة عين جرفا (حاصبيا).

كذلك التقى وفدا كبيرا ضم المجلسين البلدي والاختياري في بلدة كترمايا (اقليم الخروب)، تحدث باسمه رئيس البلدية احمد علاء الدين، والمخاتير وليد سعد، محمد عبد اللطيف ملك، عدنان سعد ودرويش عرابي، وفدا من بلدة شارون تحدث باسمه رئيس البلدية رجا الصايغ والمختار الشيخ يوسف الصايغ، وفدا بلديا واختياريا مشتركا من قرى الكنيسة، دير كوشة وبشتفين، تحدث باسمه رئيس بلدية الكنيسة نظير سعد، ورئيس بلدية بشتفين مكرم فياض ومختار دير كوشة وليد مخيبر، لشكر النائب جنبلاط على إيلائه القضايا الانمائية في القرى الثلاثة الاهتمام الكافي، وانجاز أعمالا ملحّة اخيرا ومنها الطرقات، كما عرض الوفد مسألة تأمين خط خدمة كهربائي لآبار جسر القاضي، لخدمة قرى المناصف والغرب في عاليه، وفدا أهليا ومن لجنة الوقف الدرزي في بلدة بمهريه (عاليه) بخصوص دار البلدة العام، وفدا من بلدة عماطور الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري، وتحدث باسمه رئيس البلدية عبدالله عبد الصمد والمختارين مروان ابو شقرا وعدنان عبد الصمد.

ومن زوّار قصر المختارة وفد من آل عون في جديدة الفاكهة (بعلبك)، تحدث باسمه المختار ميشال ناصر. وفد من المجلس البلدي في عبيه - عين درافيل برئاسة هيثم حمزة. وفد اهلي من بلدة كفرنبرخ الشوف تحدث باسمه رئيس البلدية وليد ابو غانم. وفد من بلدة عين وزين تحدث باسمه رئيس البلدية مروان الحسنية والمختار كمال الحسنية. وفد اهلي من بلدة مزرعة الشوف وتحدث باسمه رئيس البلدية نصر البعيني. ووفودا عائلية من آل خداج في رويسة البلوط، وآل زهر الدين في خلوات فالوغا، وآل الندّاف حاصبيا، وآل رشيد في بتلون.

واستمع جنبلاط إلى الواقع العام لمعهد بتلون الفني من خلال الهيئتين الادارية والتعليمية برئاسة نصر الدين خطار، قُبيل انطلاق العام الدراسي، مطالب لجنة المكننة في المدارس الرسمية بخصوص مشروع القانون الوظيفي المتعلق بالعاملين في هذا المجال، ورعاية ودعم انشطة نادي داريا اقليم الخروب) من ادارة النادي برئاسة اسامة سرحال.

وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات من رؤساء اتحادات وبلديات بخصوص متابعة مشاريع القرى، بحضور النواب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.