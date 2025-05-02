May 2, 2025 6:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جنبلاط أنهى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع وغادر قصر الشعب من دون الإدلاء بتصريح

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o