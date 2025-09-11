وجّه النائب جميل السيد، مساء اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، انتقادات حادّة للسياسات اللبنانية تجاه إسرائيل، داعياً إلى "أخذ العبرة مما تتعرض له سوريا من اعتداءات متكررة".

وقال السيد إنّ "مهما قدّم لبنان من تنازلات، فلن يستطيع أن يعطي إسرائيل أكثر مما أخذته مؤخراً من سوريا، التي تعيش تحت وطأة الاستباحة والعدوان الإسرائيلي اليومي وصولاً إلى قصف وتدمير الكلية الجوية في حمص بالأمس". وأضاف أنّ "العالم والأمم المتحدة تتعامل مع هذا العدوان كأنه أمر طبيعي، رغم المواقف الانفتاحية السورية واللقاءات العلنية والسرية مع إسرائيل".

وتابع معدداً ما وصفه بـ"سلسلة التنازلات السورية"، بدءاً من "عدم الرد على تدمير مقومات الجيش وقواعده منذ استلام الرئيس الشرع للسلطة، مروراً بتوسيع الاحتلال في الجولان حتى مشارف دمشق من دون مواجهة عسكرية، وصولاً إلى افتعال فتنة السويداء والتلويح بفتنة قادمة مع الأكراد". وأشار أيضاً إلى "تحليق الطيران الإسرائيلي والقنابل الضوئية والبالونات الحرارية في لحظة افتتاح معرض دمشق الدولي، إمعاناً في التحدي والإذلال".

وأكد السيد أنّ "العدوان مستمرّ والأعظم قادم، كما ظهر بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة"، متسائلاً: "فعلى مَن تتّكل حكومة لبنان في هرولتها نحو التنازلات لإسرائيل وتعرية نفسها من أوراق القوة؟! هل على النموذج السوري، أم على الضمانات الخارجية، أم على مجلس الأمن الدولي أو الجامعة العربية، أم على قواها الذاتية الممنوع تجهيزها بأي سلاح يزعج إسرائيل؟".