كتب النائب جميل السيّد على حسابه عبر منصة "إكس" تعليقاً لافتاً بالقول: «ولمن أزعجته الحقيقة أدناه، أقول: مهما تساهلتَ وأعطيتَ لمن باعوا أنفسهم، فإنّهم سيبيعونك».

وجاءت تغريدة السيّد بمثابة رسالة سياسية حادة، حملت في طيّاتها انتقاداً مباشراً لمن يبدّلون ولاءاتهم ومواقفهم تبعاً للمصالح، محذّراً من أنّ التساهل معهم لن يجدي نفعاً، بل سيؤدي إلى خيانة جديدة.

ويواصل السيّد في الآونة الأخيرة إطلاق مواقف عالية السقف، تعكس امتعاضه من الواقع السياسي القائم وتسلّط الضوء على ثقافة البيع والشراء في الحياة العامة، في وقت يعيش فيه لبنان ظروفاً دقيقة على المستويين الداخلي والخارجي.