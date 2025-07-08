علّق النائب جميل السيّد، في سلسلة تغريدات نشرها عبر منصة "إكس"، على زيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت، وما رافقها من تصعيد ميداني وسياسي، معتبرًا أن لبنان الرسمي بات جاهزًا لتنفيذ ما هو مطلوب منه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، شرط أن تلتزم إسرائيل بتعهداتها.

وقال السيد إن إسرائيل سبقت زيارة برّاك إلى بيروت بسلسلة ضربات جوية ليلية، رافقها تصعيد في الخطاب السياسي اللبناني، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف فسّرت هذه التحركات على أنها تمهيد لمرحلة حاسمة، وأن الموفد الأميركي جاء "ليحسم الأمور ويقطع الرؤوس".

لكن، بحسب السيّد، سرعان ما تبيّن أن برّاك حضر بهدوء لافت، واختصر موقفه بالقول إن "الكرة في الملعب اللبناني"، ما عكس، وفق تعبيره، إما تفهّمًا لحساسية الوضع الداخلي، أو تهديدًا مبطّنًا بأن لبنان لم يستوعب بعد ما هو مطلوب منه، وأنه قد يتعرّض لضغوط إضافية.

وشدّد السيّد على أنّه "أياً تكُن التفسيرات، فالخلاصة واحدة: الدولة اللبنانية جاهزة لتنفيذ ما هو معروض عليها، شرط أن تنفّذ إسرائيل ما التزمت به في اتفاق وقف إطلاق النار، بضمانة أميركية وفرنسية، أي أن توقف الاعتداءات اليومية، وتنسحب خارج الأراضي اللبنانية، بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار وبسط سيطرته الكاملة على الجنوب".

وختم بالقول: "من يرى غير ذلك لا يعرف إسرائيل جيدًا".