كتب النائب جميل السيد عبر منصة "إكس": "رغم الوضوح والفجاجة التي تكلّم بها الموفد برّاك أمس، جاء هذا الخبر مساء اليوم ليثبت شكوكي بأنّ الحكومة تعاني من تخيّلات وإنكار للواقع في لبنان والمنطقة مما يوجب ضمّ طبيب نفسي إليها"…

يقول الخبر: "إستغرَب رئيس حكومة لبنان تشكيك الموفد الأميركي توم بّراك في جدّية حكومته ودور الجيش، مؤكداً التزامها ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها… داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الجيش والضغط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها… مُعبِّراً عن إيمان لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة".