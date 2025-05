المركزية - في إطار جهودها الداعمة لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم ليصبحوا قوى فاعلة في المجتمع، أقامت جمعية "OpenMinds" عشاءها السنوي لجمع التبرعات تحت شعار "Under The Same Sky" وذلك يوم الأربعاء في 30 أبريل في بافيون بيروت - الواجهة البحرية، بحضور اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إضافة إلى شخصيات اجتماعية، أكاديمية، فنية وإعلامية بارزة.

استهلّ الحفل بكلمة ترحيبية من الإعلامية جيسيكا عازار، تلتها جلسة حوارية مؤثرة جمعت الأمهات المؤسِّسات لجمعية " OpenMinds"، حيث استعدن بدايات التأسيس في عام 2012 وقدّمن لمحة عن أبرز الإنجازات المحقّقة حتى اليوم بفضل الجهود المشتركة. وشملت هذه الإنجازات تأهيل المدارس لتصبح بيئات تعليمية دامجة، وتوفير الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الإرشاد الأسري للأهالي. كما شاركن الحضور تجاربهنّ الشخصية الملهمة مع أطفالهنّ والتي دفعتهنّ لإنشاء شبكة دعم كي لا تضطر العائلات الأخرى مواجهة الصعوبات نفسها لوحدها.

وتطرّق النقاش أيضاً إلى البرامج التي أُطلقت بهدف تبديد الصعوبات وتعزيز الاندماج في المجتمع، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لعيادة الأطفال الخاصة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بقيادة الدكتورة روز ماري بستاني التي ساهمت في تعزيز النمو الذهني والجسدي للأطفال من خلال تقديم رعاية طبية شاملة، دعم عائلي، وبرامج تعليمية متخصصة. وتحدثت الدكتورة بستاني عن أهمية الأبحاث العلمية المتقدمة التي تُجرى في لبنان، والدور الحيوي الذي تؤديه في هذا المجال، مشيرةً إلى اكتشاف ثلاث جينات جديدة مرتبطة باضطراب التوحّد لدى اللبنانيين. كما أشادت بالرعاية المتخصصة التي يوفرها المركز لآلاف الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل اضطرابات التوحّد، والاضطرابات العصبية الوراثية، بالإضافة إلى حالات الولادة المبكرة واضطرابات النمو.

واختتمت الجلسة الحوارية النابعة من القلب بكلمات شكر وامتنان لجميع الداعمين لرسالة الجمعية، لا سيما أصحاب الأيادي البيضاء الذين لا يترددون في تقديم الدعم والمساندة، مؤمنين بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وحقّهم الكامل في العيش باستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع كسائر الأفراد.

استكمل الحفل بألحان موسيقية ساحرة عزفها الفنان ميشال فاضل، فأضفت جواً من الأمل والفرح على اللقاء. وتواصلت الأمسية بمزاد علني، خُصّص ريعه بالكامل لدعم الجمعية، تضمن مجموعة فنية متميزة شملت لوحات من توقيع رسامين ومصممين مخضرمين، إلى جانب تصاميم مجوهرات فاخرة وقطع تزيينية من مؤسسات عريقة.

تؤكد جمعية OpenMinds التزامها الثابت بمسيرتها الإنسانية، ساعيةً إلى نشر الوعي وإحداث فرق حقيقي في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف ضمان دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من بناء مستقبل زاهر يعكس قدراتهم الاستثنائية وإبداعهم اللامحدود.

