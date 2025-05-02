May 2, 2025 6:06 PMClock
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جمعية مصارف لبنان تنعي الوزير السابق، ورئيس الهيئات الاقتصادية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة فرنسبنك ش.م.ل. الرئيس عدنان القصار

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