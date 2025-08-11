Aug 11, 2025 10:19 AMClock
جمعية المقاصد: الجيش اللبنانيّ يدفع ثمن تنفيذه مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة

أكّدت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت أنّ المأساة التي حلّت بوحدة من الجيش اللبنانيّ، في الجنوب أصابت اللبنانيين جميعهم، على تعدّد أديانهم ومذاهبهم ومناطقهم. 

ولفتت إلى أنّ الجيش اللبنانيّ يرمز دائمًا، لوحدة لبنان، قائلة: “ها إنّه يعمّد بالدم الطّاهر هذا الرمز الوحدويّ”.

وأضافت: “يدفع ثمن تنفيذه مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة”.

وتقدمت جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت من رئيس الجمهورية ومن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومن قائد الجيش وأسر الضحايا ومن اللبنانيين “بأصدق مشاعر العزاء”.

