المركزية - استقبل الرئيس العام لـ"جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة" الاب العام الياس سليمان ومجلس المشيرين العامين، بحضور الآباء والمهنئين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي الدكتور أنطوان صفير موفداً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وقد قدم صفير التهاني باسم الرئيس مع كل تمنياته بعهد جديد لجمعية المرسلين.

واشارت الجمعية في بيان الى ان" الرئيس العام شكر فخامة الرئيس على عاطفته ولفتته تجاه الجمعية"، معتبراً ان "الامال كلها معقودة على العهد الجديد الذي يحمل بشائر عودة مؤسسات الدولة لتلعب دورها، وبناء دولة الحق والسيادة، واضعاً كل امكانات الجمعية في لبنان وديار الانتشار بتصرف الرئاسة لما فيه خير لبنان وشعبه".

كما أشار البيان الى ان "صفير إتصل بالرئيس عون الذي تحدث مع الاب العام وهنأه شخصياً، معرباً عن محبته ، فأثنى الأب العام على عاطفة فخامته شاكراً ايفاده الدكتور صفير لتقديم التهاني".

ثم دوّن الدكتور صفير باسم رئيس الجمهورية كلمة في السجل التذكاري للجمعية.