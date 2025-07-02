أكدت جمعية اللبنانيين في بلغاريا ل "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "بلغاريا بلد صديق للبنان قبل ان يصبح جزءا من الاسرة الأوروبية وبعد انضمام البلاد للأسرة الأوروبية".

وذكرت أنه "في الزمن الشيوعي كان لبنان وجهة سفر للبلغار، وكان اللبنانيون قبل تأشيرة شينغن يأتون بالالاف الى بلغاريا، لكن اليوم انخفض عددهم بسبب صعوبة الحصول على هذه التأشيرة".

ولفتت الى أن "العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت عام 1966، وقد لعب التجار دورا أساسيا في نسجها"، لافتا الى أن "العلاقات المتينة التي ربطت الحزب الشيوعي في كلا البلدين، ساهمت في تقديم مئات المنح الدراسية سنويا الى اللبنانيين في جميع المجالات لا سيما الطب".

وأشارت الى "العلاقة الخاصة بين الوكالة الوطنية للإعلام والوكالة الرسمية البلغارية BTA ، وتوقيع مدير الوكالة الوطنية للاعلام زياد حرفوش والمدير العام للوكالة البلغارية كيريل فالتشيف، اتفاقية تعاون في صوفيا، لتبادل الأخبار والصور والصحافيين وتنظيم دورات تدريبية في البلدين".

وأكد رئيس جمعية اللبنانيين في بلغاريا المهندس جورج رياشي والرئيس الفخري الدكتور هاني خليل ل "لوكالة الوطنية"، "القيام بالعديد من المبادرات الحية لاستمرار وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

ولفت رئيس الجمعية الى أن "هناك آفاقا كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين"، فيما قال الرئيس الفخري: "هناك نشاطات عديدة نقوم بها في البلد الصديق وكلها تهدف الى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، لكن للاسف الشديد ليس هناك طيران مباشر بين بيروت وصوفيا" .