هنأ رئيس جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك البروفسور يوسف بخاش جمعية الآباء البوليسيّين لانتخابها هيئة ادارية جديدة وبشكل خاص قدس الأرشمندريت مروان سيدي لانتخابه رئيسًا عامًا للجمعية لولاية ثانية والآباء المدبرين نقولا بسترس وكارلوس الحداد وجورج ياغي ونعيم كورية.

وتمنى التوفيق والنجاح للهيئة الجديدة والمزيد من التعاون مع جمعية الانتشار الرومي الملكي الكاثوليكي.