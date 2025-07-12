Jul 12, 2025 12:11 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك تهنىء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الآباء البوليسيّين.

هنأ رئيس جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك البروفسور يوسف بخاش جمعية الآباء البوليسيّين لانتخابها هيئة ادارية جديدة وبشكل خاص قدس الأرشمندريت مروان سيدي لانتخابه رئيسًا عامًا للجمعية لولاية ثانية والآباء المدبرين نقولا بسترس وكارلوس الحداد وجورج ياغي ونعيم كورية. 
وتمنى التوفيق والنجاح للهيئة الجديدة والمزيد من التعاون مع جمعية الانتشار الرومي الملكي الكاثوليكي.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o