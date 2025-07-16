المركزية - هنأ رئيس جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف بخاش في بيان، الرهبانية المخلصية لانتخابها هيئة ادارية جديدة وبشكل خاص الأرشمندريت أنطوان رزق لانتخابه رئيسًا عامًا للرهبانية الباسيلية والأب جورج عبود مدبرًا عامًا أولا ونائبًا عامًا، الأب يوسف نصر مدبرًا عامًا ثانيًا، الأب أغابيوس أبو سعدى مدبرًا عامًا ثالثًا، والأب جيلبير وردي مدبرًا رابعًا.

الى ذلك شكر الأرشمندريت أنطوان ديب الرئيس العام السابق والمدبرين السابقين على أعمالهم الجبارة خلال الأزمات المختلفة والمتتالية التي مر فيها لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

وختم صلواتنا مع الرئيس العام المنتخب ومجمع المدبرين ليرافقهم الرب ويواكبهم في كل خطواتهم. والى مزيد من التعاون.