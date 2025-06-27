المركزية - كرمت جمعية الانتشار الرومي الملكيّ الكاثوليكي عدد من الشخصيات الكاثوليكية التي كانت لها بصماتها على تاريخ الطائفة منذ تأسيسها.

جرى التكريم وتسليم الدروع لمستحقيها خلال العشاء الرسمي الذي شكل ختام مؤتمر الانتشار الثاني الذي نظمه رئيس الجمعية البروفسور يوسف بخاش بالتنسيق مع البطريركية في مدينة زحلة بحضور صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي ومطارنة الطائفة بمن فيهم مطارنة الانتشار وممثلين عن الرؤساء الثلاثة ورؤساء طوائف وشخصيات نيابية ووزارية ووجوه اجتماعية وثقافية.

وتم خلال الحفل تكريم كل من: عائلة طعمة سكاف تحت شعار "من الياس طعمة سكاف..... الى الياس جوزف سكاف ... مئة وسبعة أعوام من السياسة والعطاء"، هنري فرعون :تحت شعار "صانع العلم"، نقولا الخوري تحت شعار "دعامة الشباب المغترب"، اسعد رزق تحت شعار "عميد الأطباء"، ريمون عودة تحت شعار "ترميم الحجر وإنماء البشر"، سليمان طرابلسي تحت شعار "من القضاء الى السياسة"، يوسف سالم تحت شعار "من رجالات الاستقلال"، حبيب مطران تحت شعار "الباشا المسيحي"، سليمان فرح تحت شعار "الديبلوماسية الوازنة"، ادوار غرّة تحت سعار "الديبلوماسي المحنّك"، فؤاد الترك تحت شعار "سفير السفراء"، نجيب صدقة تحت شعار "الديبلوماسية الصلبة" و طوني بريدي تحت شعار "دعامة المغتربين".

وكانت كلمة للبخاش اشار فيها الى إنه من ليس له ماض لا حاضر له ولا مستقبل. واذا اردنا بناء مستقبل زاهر لا بد من استخلاص العبر والدروس من الاجيال السابقة التي اسست لتاريخ الطائفة المشرف كما لتاريخ وطن نفتخر بالانتماء اليه.

اضاف: ولاستخلاص العبر لا بد من استذكار كبارنا وتكريمهم عرفانا لما قدموه للوطن وللطائفة والسير على خطاهم واضعين نصب اعيننا النجاح في اعادة بناء الوطن والانسان.

وفي الختام سلم البخاش الدروع الى عائلات مستحقيها. كما احتفل الحضور بإحياء ذكرى ميلاد صاحب الغبطة الذي تزامن أيضًا مع ذكرى تنصيبه بطريركا على رأس الطائفة وبالتزامن أيضًا مع عيد الأب.

