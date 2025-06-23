المركزية - استنكرت جمعية الانتشار الرومي الملكي باشد عبارات الاستنكار الهجوم الارهابي الجبان الذي تعرض له أبناء الكنيسة خلال مشاركتهم في الصلاة ورفع ايمانهم في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس في دمشق مساء أمس.

ووصف رئيس الجمعية البروفسور يوسف بخاش الحدث بالبربري والسافر الذي يهدد الوجود المسيحي ليس فقط في سوريا بل في المشرق العربي برمته.

وحذر من تصاعد موجة التطرف التي ستجر الى ردود فعل لا تحمد عقباها في شرق متفجر يعيش الازمات المتنقلة منذ عقود.

ودعا السلطات المعنية الى العمل بجدية لوقف مثل هذه الاعمال والمجتمع الدولي للضغط باتجاه المحافظة على الاقليات.