أشارت جمعية الأرض - لبنان، في بيان، الى انه ب"جهود جماعيّة من صحافيين استقصائيين، وجمعيّة الأرض، وعدد من الجمعيّات البيئيّة في منطقة صور، ومجموعات أهليّة محليّة، أُطلقت حملة مناصرة لإنقاذ محميّة شاطئ صور من مشروع بناء في المنطقة العازلة لها وعلى أرض غنيّة بالآثار" .

وأصاف: "لقد ساهمت جمعيّة الأرض، بشكل فعّال في هذه القضيّة عبر توثيق المخالفات البيئيّة وفضحها، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانيّة متكرّرة".

وأشار البيان الى ان "الجمعيّة اللبنانيّة للحفاظ على صور، تقدمت بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في صور، الذي أصدر بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٢٥ قراراً قضائياً بوقف الأعمال الجارية على العقارات ذات الأرقام: ١٥٠، ٤٥٠، ١٥١٧، ١٥٢١، ١٥٢٢، ١٥٢٣، ١٥٢٤، ١٥٢٥، ١٥٢٦، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ١٥٧٠، ١٥٧١، ١٥٧٢، ١٥٧٣، ١٥٧٤، ١٥٧٥، مع فرض غرامة يوميّة قدرها مئة مليون ليرة لبنانيّة عن كل يوم تُخالف فيه القرارات، وتعيين خبير لتقييم الأضرار البيئيّة والأثريّة الناتجة" .

وإعتبرت أن "هذا القرار يُعدّ إنجازاً جماعيًّا، يُجسّد قوّة العمل المشترك بين الجمعيّات البيئيّة والمجتمع المحلّي"، مشددا على "مواصلة المتابعة لضمان تنفيذ القرار وحماية محميّة صور وتراثها" .