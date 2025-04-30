أعلنت جمعيّة الأرض – لبنان، في بيان انها "تلقت عبر منصّة "شرطة الأرض" ،شكوى بشأن مجزرة بيئّية طالت أراضي تابعة للأوقاف في منطقة بلاط – قضاء جبيل، فقد تمّ القضاء على الغطاء الأخضر بالكامل جرّاء أعمال قطعٍ عشوائيّ لأشجار معمّرة، وحفر الأراضي، وتشويه للمنظر الطبيعي، وبيع التربة لصالح معامل الإسمنت، ما يُشكّل تعدّيًا صارخًا على البيئة والهويّة الطبيعيّة للمنطقة، وانتهاكاً خطيراً للقوانين البيئيّة المرعية الإجراء."

ودعت الجمعية النائب العام البيئي في جبل لبنان إلى التحرّك العاجل وفتح تحقيق فوري في هذه الجريمة البيئيّة، وتوقيف المسؤولين عنها وملاحقتهم قانونيًا."

وختم البيان"بيئتنا ليست مقلعاً وسلعةً للبيع!".